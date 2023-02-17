Daouda Guindo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daouda Guindo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daouda Guindo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daouda Guindo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daouda Guindo 14 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daouda Guindo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Daouda Guindo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Daouda Guindo'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Daouda Guindo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/daouda_guindo17/

Daouda Guindo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daouda Guindo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Daouda Guindo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daouda Guindo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2021 yılında RB Salzburg

5 Ocak 2021 yılında FC Liefering

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2022 yılında FC St. Gallen

1 Ocak 2023 yılında RB Salzburg

Daouda Guindo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daouda Guindo şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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