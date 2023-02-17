Lucas Gourna Douath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gourna Douath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lucas Gourna Douath kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucas Gourna Douath ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lucas Gourna Douath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Gourna Douath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Gourna Douath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Gourna Douath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Gourna Douath 5 Ağu 2003 tarihinde Villeneuve-Saint-Georges şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Orta Afrika Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Gourna Douath Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Cover yapmaktadır. Lucas Gourna Douath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Gourna Douath'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Lucas Gourna Douath Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/LGourna_off

http://www.instagram.com/l.gourna27/

Lucas Gourna Douathboyu ve yaşı kaç

Lucas Gourna Douath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucas Gourna Douath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lucas Gourna Douath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Gourna Douath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında St-Étienne U17

1 Temmuz 2019 yılında St-Étienne U19

1 Ocak 2020 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2020 yılında Saint-Étienne

13 Temmuz 2022 yılında RB Salzburg

Lucas Gourna Douath kimdir

Lucas Gourna Douath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Gourna Douath şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS Lieusaint (2009-2012), US Sénart-Moissy (2012-2017), US Torcy PVM (2017-2018), AS Saint-Étienne (2018-2020)

Lucas Gourna Douath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U19 takımında 6 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U16 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Lucas Gourna Douath nereli

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