Fernando kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fernando Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fernando adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fernando Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fernando 1 Mart 1999 tarihinde Belo Horizonte şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fernando dos Santos Pedro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fernando Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Fernando, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fernando'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Fernando Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fernandosantos_99/

Fernando Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fernando isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fernando Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fernando futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras

1 Temmuz 2018 yılında Shakhtar D.

1 Eylül 2019 yılında Sporting CP

19 Ocak 2020 yılında Shakhtar D.

1 Temmuz 2022 yılında RB Salzburg

Fernando Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fernando şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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