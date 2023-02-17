Justin Omoregie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Omoregie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Omoregie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Omoregie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Omoregie 21 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Omoregie Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MLG Sports Consulting yapmaktadır. Justin Omoregie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Justin Omoregie'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Justin Omoregie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Omoregie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Justin Omoregie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Omoregie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vienna Alt.

31 Mart 2013 yılında FK Austria Wien

1 Şubat 2017 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U18

1 Ocak 2021 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2022 yılında RB Salzburg

Justin Omoregie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Omoregie şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Justin Omoregie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Aspern (2008-)

Avusturya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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