İgnace Van Der Brempt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgnace Van Der Brempt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgnace Van Der Brempt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgnace Van Der Brempt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgnace Van Der Brempt 1 Nisan 2002 tarihinde Antwerpen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgnace Van Der Brempt Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A-GROUP yapmaktadır. İgnace Van Der Brempt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İgnace Van Der Brempt'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İgnace Van Der Brempt Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ignacevanderbrempt/?hl=de

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İgnace Van Der Brempt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgnace Van Der Brempt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgnace Van Der Brempt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgnace Van Der Brempt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Brügge Altya

1 Temmuz 2018 yılında FC Brügge U18

1 Temmuz 2019 yılında Club Brugge

31 Ocak 2022 yılında RB Salzburg

İgnace Van Der Brempt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgnace Van Der Brempt şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İgnace Van Der Brempt Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Schelle Sport (2007-2010), Germinal Beerschot Antwerpen (2010-2011), Beerschot AC (2011-2013), Rupel Boom (2013-2014), KV Mechelen (2014-2017), Club Brugge (2017-2019)

Belçika U21 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U20 takımında 3 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 3 numaralı formasıyla 16 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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