Andrej Todoroski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Todoroski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andrej Todoroski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andrej Todoroski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andrej Todoroski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrej Todoroski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrej Todoroski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrej Todoroski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrej Todoroski 19 Nisan 1999 tarihinde Prilep şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Андреј Тодороски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrej Todoroski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UWX.ONE Sports Management yapmaktadır. Andrej Todoroski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Andrej Todoroski'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrej Todoroskiboyu ve yaşı kaç

Andrej Todoroski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrej Todoroski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Andrej Todoroski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrej Todoroski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2014 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U18

31 Ağu 2015 yılında Vienna Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Vienna II

1 Temmuz 2017 yılında First Vienna FC

1 Temmuz 2018 yılında FAC

1 Ağu 2020 yılında Wiener SC

15 Temmuz 2021 yılında Spartak

Andrej Todoroski kimdir

Andrej Todoroski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrej Todoroski şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Rapid Wien (2010-)

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Andrej Todoroski nereli

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