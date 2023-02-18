Milos Rosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Rosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milos Rosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milos Rosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milos Rosevic 13 Mayıs 2001 tarihinde Zajecar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милош Рошевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milos Rosevic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milos Rosevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milos Rosevic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Milos Rosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milos Rosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milos Rosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milos Rosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2022 yılında Spartak

Milos Rosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milos Rosevic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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