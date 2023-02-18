Ognjen Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ognjen Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ognjen Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ognjen Mitrovic 30 Haziran 1999 tarihinde Sremska Kamenica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Огњен Митровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ognjen Mitrovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports Management yapmaktadır. Ognjen Mitrovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ognjen Mitrovic'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ognjen Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ognjen Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ognjen Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ognjen Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Brodarac U19

1 Ocak 2018 yılında FK Brodarac

18 Temmuz 2018 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında Spartak

Ognjen Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ognjen Mitrovic şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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