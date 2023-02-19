Andres Escobar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andres Escobar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andres Escobar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andres Escobar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andres Escobar 20 Mart 1997 tarihinde Santa Marta şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Andrés Antonio Escobar Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andres Escobar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Sports yapmaktadır. Andres Escobar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AD Union Magdalena futbol takımında oynamaktadır. AD Union Magdalena takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Andres Escobar'nin AD Union Magdalena ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Andres Escobar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andres Escobar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andres Escobar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andres Escobar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Union Magdalena

8 Şubat 2019 yılında Tigres FC

31 Aralık 2019 yılında Union Magdalena

Andres Escobar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andres Escobar şuan AD Union Magdalena takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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