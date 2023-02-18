Anouar Tarkhatt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anouar Tarkhatt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anouar Tarkhatt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anouar Tarkhatt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anouar Tarkhatt 5 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anouar Tarkhatt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Anouar Tarkhatt, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Anouar Tarkhatt'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anouar Tarkhatt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anouar Tarkhatt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 525 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anouar Tarkhatt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anouar Tarkhatt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FAR Rabat

Anouar Tarkhatt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anouar Tarkhatt şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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