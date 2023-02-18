Bakary Mane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bakary Mane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bakary Mane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bakary Mane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bakary Mane 26 Temmuz 1994 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bakary Mane Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Bakary Mane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bakary Mane'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bakary Mane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bakary Mane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bakary Mane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bakary Mane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Hassania

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

18 Nisan 2022 yılında Génération Foot

8 Eylül 2022 yılında FAR Rabat

Bakary Mane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bakary Mane şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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