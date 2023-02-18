Lamine Diakite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lamine Diakite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lamine Diakite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lamine Diakite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lamine Diakite 15 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lamine Diakite Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lamine Diakite, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lamine Diakite'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lamine Diakite Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lamine Diakite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lamine Diakite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lamine Diakite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FUS Rabat

5 Eylül 2019 yılında Mouloudia

4 Ağu 2022 yılında Al-Arabi SC

9 Eylül 2022 yılında FAR Rabat

Lamine Diakite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lamine Diakite şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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