Reda Mhannaoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Reda Mhannaoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Reda Mhannaoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Reda Mhannaoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Reda Mhannaoui 3 Ocak 1999 tarihinde Casablanca şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Reda Mhannaoui Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Reda Mhannaoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 22 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Reda Mhannaoui'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Reda Mhannaoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Reda Mhannaoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Reda Mhannaoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Reda Mhannaoui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Kasım 2020 yılında FAR Rabat

14 Ocak 2022 yılında TAS Casablanca

30 Haziran 2022 yılında FAR Rabat

Reda Mhannaoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Reda Mhannaoui şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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