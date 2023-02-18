Ayoub Boulbir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Boulbir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Boulbir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Boulbir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Boulbir 12 Ağu 1994 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Boulbir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayoub Boulbir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ayoub Boulbir'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Boulbir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Boulbir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ayoub Boulbir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Boulbir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2022 yılında FAR Rabat

Ayoub Boulbir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Boulbir şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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