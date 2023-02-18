Ayoub Lakred kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayoub Lakred Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayoub Lakred adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayoub Lakred Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayoub Lakred 21 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayoub Lakred Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zone 58 Group Sarl yapmaktadır. Ayoub Lakred, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Ayoub Lakred'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ayoub Lakred Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayoub Lakred isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayoub Lakred Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayoub Lakred futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RS Berkane

1 Temmuz 2019 yılında FAR Rabat

Ayoub Lakred Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayoub Lakred şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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