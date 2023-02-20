Braian Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braian Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braian Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braian Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braian Ojeda 27 Haziran 2000 tarihinde Itaugua şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Braian Óscar Ojeda Rodríguez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braian Ojeda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Braian Ojeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Braian Ojeda'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Braian Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Braian Ojeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Braian Ojeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braian Ojeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Olimpia

17 Temmuz 2019 yılında Defensa

30 Haziran 2020 yılında Olimpia

31 Ağustos 2021 yılında Nottm Forest

4 Ağustos 2022 yılında Salt Lake

30 Haziran 2023 yılında Nottm Forest

Braian Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braian Ojeda şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Braian Ojeda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Olimpia

Paraguay takımında 25 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.