Bryan Oviedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Oviedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Oviedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bryan Oviedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bryan Oviedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Oviedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bryan Oviedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Oviedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Oviedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Oviedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Oviedo 18 Şubat 1990 tarihinde San José şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kosta Rika uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Josué Oviedo Jiménez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Oviedo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Bryan Oviedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bryan Oviedo'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bryan Oviedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Bryan_Oviedo

Bryan Oviedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Oviedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bryan Oviedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Oviedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Saprissa

1 Ocak 2010 yılında FC Kopenhag

1 Ocak 2011 yılında Nordsjaelland

30 Haziran 2011 yılında FC Kopenhag

31 Ağustos 2012 yılında Everton

30 Ocak 2017 yılında Sunderland

29 Temmuz 2019 yılında FC Kopenhag

4 Ağustos 2022 yılında Salt Lake

Bryan Oviedo kimdir

Bryan Oviedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Oviedo şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Deportivo Saprissa

Bryan Oviedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosta Rika takımında 8 numaralı formasıyla 27 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 79 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bryan Oviedo nereli

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