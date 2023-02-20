Justin Meram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Meram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justin Meram kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Justin Meram ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Justin Meram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Meram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Justin Meram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Meram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Meram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justin Meram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justin Meram 4 Aralık 1988 tarihinde Shelby Township, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Irak,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da جستن حكمت عزيز ميرام şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justin Meram Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Justin Meram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 11 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Justin Meram'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Justin Meram Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JustinMeram

http://www.instagram.com/justinmeram/

Justin Meram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justin Meram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Justin Meram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justin Meram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2007 yılında FC Arizona

31 Temmuz 2007 yılında Vardar SC

1 Ağustos 2007 yılında Yavapai College

1 Ağustos 2009 yılında Michigan

14 Ocak 2011 yılında Columbus Crew

29 Ocak 2018 yılında Orlando

3 Ağustos 2018 yılında Columbus Crew

7 Mayıs 2019 yılında Atlanta

11 Şubat 2020 yılında Salt Lake

Justin Meram kimdir

Justin Meram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justin Meram şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yavapai Roughriders (2007-2008), Michigan Wolverines (2009-2010)

Justin Meram Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Irak takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Justin Meram nereli

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