İlijah Paul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlijah Paul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlijah Paul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlijah Paul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlijah Paul 26 Temmuz 2002 tarihinde Gilbert, Arizona şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Ilijah Paul Gindiri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlijah Paul Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. İlijah Paul'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İlijah Paul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlijah Paul isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlijah Paul Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlijah Paul futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Rising Acad.

7 Şubat 2019 yılında Phoenix Rising

10 Nisan 2019 yılında FC Tucson

29 Kasım 2019 yılında Phoenix Rising

30 Kasım 2019 yılında Rising Acad.

1 Ocak 2020 yılında Barca Academy

1 Ağustos 2020 yılında SF Dons

1 Ağustos 2021 yılında Washington

21 Aralık 2022 yılında Salt Lake

İlijah Paul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlijah Paul şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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