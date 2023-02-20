Carlos Andres Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Andres Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Andres Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Andres Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Andres Gomez 22 Eylül 2002 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Andrés Gómez Hinestroza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Andres Gomez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OF yapmaktadır. Carlos Andres Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Andres Gomez'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde bitmektedir.

Carlos Andres Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Andres Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Andres Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Andres Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Millonarios

31 Ocak 2023 yılında Salt Lake

Carlos Andres Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Andres Gomez şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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