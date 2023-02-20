Axel Kei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Axel Kei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Axel Kei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Axel Kei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Axel Kei 30 Aralık 2007 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Havelange Beni De Dieu Kei Wonflonhi Jean-Desire şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Axel Kei Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Axel Kei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Axel Kei'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Axel Kei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Axel Kei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2020 yılında RSL Academy

14 Ocak 2022 yılında Salt Lake

Axel Kei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Axel Kei şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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