Jude Wellings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jude Wellings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jude Wellings adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jude Wellings Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jude Wellings 26 Nisan 2006 tarihinde Birmingham, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jude Wellings Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jude Wellings, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jude Wellings'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jude Wellings Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jude Wellings isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jude Wellings Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jude Wellings futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ocak 2022 yılında Salt Lake

Jude Wellings Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jude Wellings şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jude Wellings Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nationals Union (-7/2020)

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 20 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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