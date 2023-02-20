Anderson Julio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Julio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Julio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Julio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Julio 31 Mayıs 1996 tarihinde Pimampiro şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Anderson Andrés Julio Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Julio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vargas - SportCapital EC yapmaktadır. Anderson Julio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 28 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson Julio'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anderson Julio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anderson11aj/

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Anderson Julio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anderson Julio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anderson Julio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Julio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2010 yılında LDU Quito U20

1 Ocak 2013 yılında LDU Quito B

1 Ağustos 2016 yılında LDU Quito

1 Ocak 2020 yılında San Luis

12 Mart 2021 yılında Salt Lake

31 Aralık 2021 yılında San Luis

28 Nisan 2022 yılında Salt Lake

Anderson Julio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Julio şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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