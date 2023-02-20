Damir Kreilach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Damir Kreilach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Damir Kreilach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Damir Kreilach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Damir Kreilach 16 Nisan 1989 tarihinde Vukovar şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Damir Kreilach Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Damir Kreilach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 7 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Damir Kreilach'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Damir Kreilach Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/damirkreilach19

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http://www.facebook.com/Kreilach/

Damir Kreilach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Damir Kreilach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Damir Kreilach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Damir Kreilach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2013 yılında Union Berlin

7 Şubat 2018 yılında Salt Lake

Damir Kreilach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Damir Kreilach şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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