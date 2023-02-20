Zack Farnsworth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zack Farnsworth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zack Farnsworth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zack Farnsworth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zack Farnsworth 13 Temmuz 2002 tarihinde Cedar Hills, Utah şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Zackery Farnsworth şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zack Farnsworth Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 16 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Zack Farnsworth'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Zack Farnsworth Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zack.farnsworth/

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Zack Farnsworth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zack Farnsworth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Zack Farnsworth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zack Farnsworth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Haziran 2021 yılında Salt Lake

Zack Farnsworth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zack Farnsworth şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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