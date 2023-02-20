Marcelo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marcelo Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marcelo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marcelo Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcelo Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marcelo Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marcelo Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marcelo Silva 21 Mart 1989 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Marcelo Andrés Silva Fernández şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marcelo Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marcelo Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 10 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Marcelo Silva'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marcelo Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marcelo.silva30/

Marcelo Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marcelo Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marcelo Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marcelo Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Danubio FC

23 Temmuz 2010 yılında UD Almería

4 Şubat 2012 yılında Peñarol

30 Haziran 2012 yılında UD Almería

1 Ağustos 2014 yılında Las Palmas

22 Temmuz 2015 yılında Real Valladolid

17 Temmuz 2016 yılında Real Zaragoza

10 Temmuz 2017 yılında Salt Lake

Marcelo Silva kimdir

Marcelo Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marcelo Silva şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danubio FC

Marcelo Silva Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marcelo Silva nereli

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