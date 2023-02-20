Jefferson Savarino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefferson Savarino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefferson Savarino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefferson Savarino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefferson Savarino 11 Kasım 1996 tarihinde Maracaibo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson David Savarino Quintero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefferson Savarino Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Invest UK ltd yapmaktadır. Jefferson Savarino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 4 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Jefferson Savarino'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jefferson Savarino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/QSavarino10

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http://www.instagram.com/savarino10/

Jefferson Savarino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefferson Savarino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jefferson Savarino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefferson Savarino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mayıs 2017 yılında Salt Lake

31 Aralık 2017 yılında Zulia FC

1 Ocak 2018 yılında Salt Lake

7 Şubat 2020 yılında Atlético-MG

4 Mayıs 2022 yılında Salt Lake

Jefferson Savarino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefferson Savarino şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Jefferson Savarino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 7 numaralı formasıyla 3 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 31 maçta 2 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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