Pablo Ruiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Ruiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Ruiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Ruiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Ruiz 20 Aralık 1998 tarihinde Comodoro Rivadavia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Enrique Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Ruiz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Pablo Ruiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 2 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Pablo Ruiz'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Pablo Ruiz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pablo.ruiz6/

Pablo Ruiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Ruiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pablo Ruiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Ruiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında San Luis

2 Şubat 2018 yılında Salt Lake

23 Mart 2018 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2018 yılında Salt Lake

8 Mart 2019 yılında Real Monarchs

11 Temmuz 2019 yılında Salt Lake

12 Temmuz 2019 yılında Saalfelden

31 Aralık 2019 yılında Salt Lake

Pablo Ruiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Ruiz şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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