Rubio Rubin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rubio Rubin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rubio Rubin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rubio Rubin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rubio Rubin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rubio Rubin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rubio Rubin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rubio Rubin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rubio Rubin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rubio Rubin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rubio Rubin 1 Mart 1996 tarihinde Beaverton, Oregon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Guatemala,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Rubio Yovani Méndez-Rubín şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rubio Rubin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rubio Rubin'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rubio Rubin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RubioRubin

Rubio Rubin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rubio Rubin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rubio Rubin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rubio Rubin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Utrecht

31 Ocak 2017 yılında Silkeborg IF

5 Ağustos 2017 yılında Stabæk Fotball

2 Şubat 2018 yılında Club Tijuana

1 Ocak 2019 yılında Dorados Sinaloa

30 Haziran 2019 yılında Club Tijuana

1 Temmuz 2019 yılında Dorados Sinaloa

1 Eylül 2020 yılında San Diego Loyal

7 Ocak 2021 yılında Salt Lake

Rubio Rubin kimdir

Rubio Rubin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rubio Rubin şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Westside Metros (2006-2011), IMG Academy (2011-2012), Westside Timbers (2012-2013)

Rubio Rubin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Guatemala takımında 9 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri takımında 23 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rubio Rubin nereli

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