Delentz Pierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delentz Pierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delentz Pierre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Delentz Pierre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Delentz Pierre 16 Kasım 2000 tarihinde Fort Lauderdale, Florida şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Haiti,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Delentz Fertil Pierre şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Delentz Pierre Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Delentz Pierre'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Delentz Pierre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Delentz Pierre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Mayıs 2019 yılında Real Monarchs
31 Temmuz 2019 yılında RSL Academy
1 Ağustos 2019 yılında Portland Pilots
6 Ocak 2023 yılında Salt Lake
Delentz Pierre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Delentz Pierre şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Delentz Pierre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Haiti U20 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.
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