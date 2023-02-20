Danny Musovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Musovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Musovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Musovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Musovski 30 Kasım 1995 tarihinde Henderson, Nevada şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Дени Мусовски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Musovski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Danny Musovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Danny Musovski'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Danny Musovski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dmusovski/

Danny Musovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Musovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Danny Musovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Musovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2014 yılında UNLV Rebels

1 Mayıs 2015 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2015 yılında UNLV Rebels

1 Mayıs 2016 yılında Burlingame

1 Ağustos 2016 yılında UNLV Rebels

1 Mayıs 2017 yılında FC Tucson

1 Ağustos 2017 yılında UNLV Rebels

19 Ocak 2018 yılında San Jose

1 Mart 2018 yılında Reno FC

30 Kasım 2018 yılında San Jose

17 Ocak 2019 yılında Reno FC

10 Aralık 2019 yılında LAFC

5 Mayıs 2021 yılında Las Vegas

6 Mayıs 2021 yılında LAFC

3 Ağustos 2022 yılında Salt Lake

Danny Musovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Musovski şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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