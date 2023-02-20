Bertin Jacquesson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertin Jacquesson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bertin Jacquesson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bertin Jacquesson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bertin Jacquesson 20 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bertin Jacquesson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E2A yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 21 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Bertin Jacquesson'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bertin Jacquesson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/bertin_jcksn/
Bertin Jacquesson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bertin Jacquesson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Châtellerault
1 Ağustos 2020 yılında Panthers
21 Aralık 2022 yılında Salt Lake
Bertin Jacquesson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bertin Jacquesson şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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