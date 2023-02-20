Bode Hidalgo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bode Hidalgo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bode Hidalgo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bode Hidalgo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bode Hidalgo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bode Hidalgo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bode Hidalgo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bode Hidalgo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bode Hidalgo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bode Hidalgo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bode Hidalgo 22 Şubat 2002 tarihinde Sandy, Utah şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Bode Davis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bode Hidalgo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supra Soccer Agency yapmaktadır. Bode Hidalgo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bode Hidalgo'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bode Hidalgo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bode Hidalgo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Bode Hidalgo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bode Hidalgo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2020 yılında Real Monarchs

1 Ocak 2021 yılında Salt Lake

Bode Hidalgo kimdir

Bode Hidalgo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bode Hidalgo şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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Bode Hidalgo nereli

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