Maikel Chang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maikel Chang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maikel Chang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maikel Chang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maikel Chang 18 Nisan 1991 tarihinde La Habana şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Küba uyrukludur.Gerçek adı da Maikel Chang Ramírez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maikel Chang Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Maikel Chang'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maikel Chang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maikel Chang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maikel Chang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maikel Chang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CF Ciudad de Habana

12 Ekim 2012 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2013 yılında Charleston

1 Ocak 2018 yılında Real Monarchs

1 Ocak 2020 yılında Salt Lake

Maikel Chang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maikel Chang şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.