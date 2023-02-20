Tomas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tomas Gomez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tomas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tomas Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Gomez 20 Mayıs 1993 tarihinde Montemorelos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Gomez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 27 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Gomez'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tomas Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tomas_gomez_18

Tomas Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Tomas Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Georgetown

1 Mayıs 2013 yılında Orlando C. U23

1 Ağustos 2013 yılında Georgetown

1 Mayıs 2014 yılında Orlando C. U23

1 Ağustos 2014 yılında Georgetown

20 Ocak 2015 yılında Columbus Crew

26 Mart 2015 yılında San Jose

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2016 yılında Rochester

8 Aralık 2017 yılında St. Louis FC

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

4 Mart 2020 yılında Pittsburgh

8 Ocak 2021 yılında Sacramento FC

27 Şubat 2022 yılında Salt Lake

Tomas Gomez kimdir

Tomas Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Gomez şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Webster Groves High School

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Tomas Gomez nereli

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