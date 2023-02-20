Andrew Brody kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Brody Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andrew Brody adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andrew Brody Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andrew Brody 3 Mayıs 1995 tarihinde Orlando, Florida şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andrew Brody Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andrew Brody'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Andrew Brody Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andrew Brody isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andrew Brody Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andrew Brody futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Cardinals

1 Mayıs 2014 yılında Orlando C. U23

1 Ağustos 2014 yılında Cardinals

1 Mayıs 2015 yılında Orlando C. U23

1 Ağustos 2015 yılında Cardinals

6 Ocak 2016 yılında Real Monarchs

12 Temmuz 2019 yılında Saalfelden

30 Haziran 2020 yılında Real Monarchs

1 Ocak 2021 yılında Salt Lake

Andrew Brody Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andrew Brody şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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