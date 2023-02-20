Zac Macmath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zac Macmath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zac Macmath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zac Macmath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zac Macmath 7 Ağustos 1991 tarihinde St. Petersburg, Florida şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Zachary Michael MacMath şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zac Macmath Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 17 Aralık 2019 tarihinde katılmıştır. Zac Macmath'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Zac Macmath Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ZacMacMath

Zac Macmath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zac Macmath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 675 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Zac Macmath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zac Macmath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında Maryland

13 Ocak 2011 yılında Philadelphia

6 Ocak 2015 yılında Colorado

10 Aralık 2015 yılında Philadelphia

11 Aralık 2015 yılında Colorado

9 Aralık 2018 yılında Vancouver

17 Aralık 2019 yılında Salt Lake

Zac Macmath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zac Macmath şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Zac Macmath Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 1 numaralı formasıyla 30 Mart 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.