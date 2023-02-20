Gavin Beavers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gavin Beavers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gavin Beavers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gavin Beavers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gavin Beavers 29 Nisan 2005 tarihinde Henderson, Nevada şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Gavin Lee Beavers şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gavin Beavers Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gavin Beavers'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gavin Beavers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gbeav13/

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Gavin Beavers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gavin Beavers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Gavin Beavers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gavin Beavers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında RSL Academy

3 Eylül 2021 yılında Real Monarchs

12 Ocak 2022 yılında Salt Lake

Gavin Beavers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gavin Beavers şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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