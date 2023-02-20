Erik Holt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Holt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Holt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Holt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Holt 6 Eylül 1996 tarihinde San Diego, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Erik Lee Holt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Holt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mega Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 3 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Erik Holt'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erik Holt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Holt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Holt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Holt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında RSL Academy

1 Ağustos 2015 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2016 yılında SD Zest

1 Ağustos 2016 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2017 yılında Golden State

1 Ağustos 2017 yılında UCLA Bruins

1 Mayıs 2018 yılında Golden State

1 Ağustos 2018 yılında UCLA Bruins

3 Ocak 2019 yılında Salt Lake

1 Mart 2019 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2019 yılında Salt Lake

7 Mart 2020 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2020 yılında Salt Lake

Erik Holt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Holt şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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