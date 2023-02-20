Diego Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diego Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diego Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diego Luna 7 Eylül 2003 tarihinde Sunnyvale, California şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Diego Ángel Luna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diego Luna Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supra Soccer Agency yapmaktadır. Diego Luna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 2 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Diego Luna'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Diego Luna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/diegsterz/

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Diego Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diego Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Diego Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diego Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Barca Academy

5 Nisan 2021 yılında El Paso

2 Haziran 2022 yılında Salt Lake

Diego Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diego Luna şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Diego Luna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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