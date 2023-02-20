Justen Glad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justen Glad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justen Glad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Justen Glad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Justen Glad 28 Şubat 1997 tarihinde Pasadena, California şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Justen Thomas Glad şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Justen Glad Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Invest UK ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 7 Nisan 2014 tarihinde katılmıştır. Justen Glad'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Justen Glad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Justen Glad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Justen Glad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Justen Glad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Nisan 2014 yılında Salt Lake

7 Nisan 2015 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2015 yılında Salt Lake

25 Mart 2016 yılında Real Monarchs

30 Kasım 2016 yılında Salt Lake

Justen Glad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Justen Glad şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Justen Glad Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.