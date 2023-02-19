Brayan Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Vera 15 Ocak 1999 tarihinde San Luis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Emanuel Vera Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Vera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GG11 yapmaktadır. Brayan Vera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD América de Cali futbol takımında oynamaktadır. CD América de Cali takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Vera'nin CD América de Cali ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brayan Vera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/brayanvera23/

Brayan Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Leones FC

1 Temmuz 2019 yılında Lecce

5 Ekim 2020 yılında Cosenza

30 Haziran 2021 yılında Lecce

4 Mart 2022 yılında CD América

31 Aralık 2022 yılında Lecce

1 Ocak 2023 yılında CD América

Brayan Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Vera şuan CD América de Cali takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Brayan Vera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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