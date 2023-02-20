Jasper Loffelsend kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jasper Loffelsend Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jasper Loffelsend adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jasper Loffelsend Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jasper Loffelsend 10 Eylül 1997 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jasper Loffelsend Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lowens Sport yapmaktadır. Jasper Loffelsend, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 27 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jasper Loffelsend'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jasper Loffelsend Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jasper Loffelsend isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jasper Loffelsend Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jasper Loffelsend futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında TV Herkenrath

1 Ocak 2019 yılında SV Straelen

1 Temmuz 2019 yılında Bonner SC

9 Ocak 2020 yılında Hennef 05

1 Temmuz 2020 yılında Wegberg-Beeck

7 Ağustos 2020 yılında Panthers

11 Ocak 2022 yılında Salt Lake

22 Şubat 2022 yılında Real Monarchs

27 Şubat 2022 yılında Salt Lake

Jasper Loffelsend Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jasper Loffelsend şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Bergisch Gladbach 09 (-2013), Union Rösrath (2013-2014), TV Herkenrath 09 (2014-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.