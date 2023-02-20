Luis Rivera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Rivera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Rivera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luis Rivera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luis Rivera 1 Aralık 2007 tarihinde El Paso, Texas şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luis Rivera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Rivera, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luis Rivera'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.
Luis Rivera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luis Rivera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Ağustos 2022 yılında Real Monarchs
6 Ocak 2023 yılında Salt Lake
Luis Rivera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luis Rivera şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Luis Rivera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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