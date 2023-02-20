Scott Caldwell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Caldwell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Caldwell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Caldwell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Caldwell 15 Mart 1991 tarihinde Weymouth, Massachusetts şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Caldwell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Scott Caldwell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Salt Lake City futbol takımında oynamaktadır. Real Salt Lake City takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Scott Caldwell'nin Real Salt Lake City ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Caldwell Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/scottcaldwell6/

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Scott Caldwell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Scott Caldwell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Scott Caldwell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Caldwell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2009 yılında Akron Zips

1 Nisan 2012 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2012 yılında Akron Zips

21 Aralık 2012 yılında New England

12 Ocak 2022 yılında Salt Lake

Scott Caldwell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Caldwell şuan Real Salt Lake City takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

South Shore United Blazers (2004-2006), IMG Soccer Academy (2006-2008), New England Revolution (2008-2009), Akron Zips (2009-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.