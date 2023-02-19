Bruno Scorza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Scorza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Scorza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Scorza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Scorza 1 Ekim 2000 tarihinde San José de Mayo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Scorza Perdomo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Scorza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Agente Deportivo yapmaktadır. Bruno Scorza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Scorza'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Scorza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Scorza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Scorza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Scorza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CA Fénix

11 Ocak 2023 yılında La Luz

Bruno Scorza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Scorza şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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