Anibal Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anibal Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anibal Hernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anibal Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anibal Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anibal Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anibal Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anibal Hernandez 29 Haziran 1986 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Aníbal Gabriel Hernández de los Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anibal Hernandez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Sports Business yapmaktadır. Anibal Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 19 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Anibal Hernandez'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Anibal Hernandezboyu ve yaşı kaç

Anibal Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anibal Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 825 Bin € kadar çıkmıştır.

Anibal Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anibal Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Racing Club

1 Ocak 2009 yılında Maldonado

1 Temmuz 2009 yılında Sud America

1 Temmuz 2010 yılında Racing Club

10 Temmuz 2012 yılında Defensor

4 Ocak 2014 yılında CA Fénix

31 Aralık 2014 yılında Defensor

14 Ocak 2015 yılında CA Cerro

30 Haziran 2015 yılında Defensor

1 Temmuz 2015 yılında CD América

1 Ocak 2017 yılında Atlético Huila

23 Ocak 2018 yılında CA Cerro

10 Ocak 2019 yılında Quindío

31 Temmuz 2019 yılında Villa Teresa

1 Ocak 2020 yılında La Luz

1 Ocak 2021 yılında ara verdi

19 Mayıs 2022 yılında La Luz

Anibal Hernandez kimdir

Anibal Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anibal Hernandez şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

La Luz

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Anibal Hernandez nereli

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