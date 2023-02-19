Jonathan Baeza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Baeza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Baeza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Baeza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Baeza 31 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Agustín Baeza Larrosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Baeza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Baeza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan Baeza'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Baeza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Baeza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Baeza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Baeza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2022 yılında La Luz

31 Aralık 2023 yılında Central

Jonathan Baeza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Baeza şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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