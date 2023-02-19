Bruno Avila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Avila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Avila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Avila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Avila 24 Eylül 1995 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Guzmán Ávila Villar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Avila Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Avila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bruno Avila'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Avila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Avila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Avila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Avila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2020 yılında Cerrito

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

20 Temmuz 2021 yılında La Luz

Bruno Avila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Avila şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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