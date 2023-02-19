Bryan Osores kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bryan Osores Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bryan Osores adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bryan Osores Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bryan Osores 25 Mayıs 1999 tarihinde Fray Bentos şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Bryan Gabriel Osores Molinelli şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bryan Osores Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bryan Osores, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

La Luz Futbol Club futbol takımında oynamaktadır. La Luz Futbol Club takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bryan Osores'nin La Luz Futbol Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bryan Osores Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bryan Osores isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bryan Osores Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bryan Osores futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Nisan 2021 yılında Villa Teresa

25 Ocak 2022 yılında Central

15 Temmuz 2022 yılında Sud America

28 Ocak 2023 yılında La Luz

31 Aralık 2023 yılında Sud America

Bryan Osores Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bryan Osores şuan La Luz Futbol Club takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.